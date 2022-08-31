الدوري الإنكليزي: فوز خامس تواليا لأرسنال و”هاتريك” جديد قياسي لهالاند مع سيتي وصلاح ينقذ ليفربول من فخ نيوكاسل

الدوري الإنكليزي: فوز خامس تواليا لأرسنال و”هاتريك” جديد قياسي لهالاند مع سيتي وصلاح ينقذ ليفربول من فخ نيوكاسل

واصل نادي أرسنال مساره بخطى ثابتة في الدوري الإنكليزي الممتاز محققاً فوزه الخامس توالياً على مضيفه أستون فيلا 2-1 ضمن منافسات المرحلة الخامسة الأربعاء، والتي شهدت ثلاثية ثانية توالياً وقياسية للنروجي إرلينغ هالاند خلال فوز مانشستر سيتي 6-صفر على نوتنغهام فورست.

ونجا أرسنال من فخّ أستون فيلا ومدربه ستيفن جيرارد، محققاً العلامة الكاملة بهدفين سجلهما البرازيليان غابرييل جيزوس (30) وغابرييل مارتينيلي (77)، فيما أحرز مواطنهما دوغلاس لويس هدف أستون فيلا الوحيد (74).

وبهذا الفوز، حافظ رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على صدارة جدول الدوري الممتاز مع 15 نقطة من خمس مباريات، فيما بقي أستون فيلا في المركز التاسع عشر مع ثلاث نقاط.

وافتتح جيزوس التسجيل لـ”المدفعجية” في الدقيقة 30 بعدما تابع كرة من دربكة داخل المنطقة إثر عرضية من السويسري غرانيت تشاكا.

غير أن أستون فيلا عاد ليدرك التعادل بهدف مباغت للويس في الدقيقة 74. وطالب لاعبو أرسنال بإلغائه بدعوى وجود خطأ لحارس المرمى أثناء لعب الركلة الركنية التي جاء منها الهدف مباشرة.

غير أن حكم المباراة أفتى بصحته بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

ولم يتأخر رد فعل الـ”غانرز”، إذ ضمن مارتينيلي النقاط الثلاث لفريقه بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77.

من يوقف هالاند؟

وفي مباراة أخرى، قاد هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى فوز عريض على ضيفه نوتنغهام فورست الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء بسداسية نظيفة، بتسجيله ثلاثة أهداف (12، 24، 38)، فيما أحرز كل من البرتغالي جواو كانسيلو (50)، والأرجنتيني جوليان ألفاريس (65 و87) الأهداف الثلاثة الأخرى.

وبهذا الفوز، بقي سيتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال، فيما بقي نوتنغهام فورست مع 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

وبدأ سيتي المباراة بهجوم ضاغط، وافتتح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق هالاند الذي استلم تمريرة من فيل فودين وأودعها الشباك.

وتمكّن للنروجي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 23، عندما مرر كرة إلى فودين الذي أوقفه الدفاع، فعادت الكرة إلى هالاند الذي أسكنها في المرمى المفتوح.

وسرعان ما سجل هالاند هدفه الثالث في الدقيقة 38، عندما رفع كانسيلو كرة من الناحية اليسرى، مررها فودين برأسه ناحية جون ستونز الذي أعادها برأسه إلى هالاند الذي تابعها في الشباك.

وبهذا الـ”هاتريك” الثاني توالياً، بات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يسجّل 9 أهداف في أول خمس مباريات له في البريميرليغ، متخطياً لاعب سيتي السابق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وميك كوين من نيوكاسل.

واحتاج النروجي إلى خمس مباريات لتسجيل ثلاثيتين في البريميرليغ، فيما كان الرقم القياسي السابق باسم السنغالي ديمبا با خلال 21 مباراة.

وواصل سيتي مهرجان أهدافه وأحرز الهدف الرابع عندما وصلت كانسيلو تمريرة من البرتغالي برونو سيلفا على مشارف منطقة الجزاء، فسدد كرة صاروخية في الزاوية العليا اليمنى للمرمى (50).

ووقّع ألفاريس على الهدفين الأخيرين لسيتي، الأول في الدقيقة 65 عندما وصلته تمريرة من الجزائري رياض محرز فسددها قوية في الشباك، والثاني في الدقيقة 87، عندما حصل على كرة مرتدة من الدفاع، ليسدد في الزاوية العليا للمرمى.

فوز هوليوودي لليفربول

وبعيد ذلك، حقق ليفربول فوزاً قاتلاً أمام ضيفه نيوكاسل 2-1.

وعلى ملعب “أنفيلد”، افتتح نيوكاسل التسجيل عبر الوافد الجديد السويدي ألكسندر أيزاك (38)، بعدما تلقى بينية متقنة داخل المنطقة، لينفرد بالحارس البرازيلي أليسون ويسجل بسهولة.

وانتظر ليفربول حتى الشوط الثاني لإدراك التعادل، وتحديداً في الدقيقة 61، بعدما مرر المصري محمد صلاح كرة للبرازيلي روبرتو فيرمينو داخل المنطقة، ليسدد الأخير في الشباك.

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، جاء الهدف القاتل لـ”الريدز” في الدقيقة الثامنة من الوقت البدل عن الضائع، عندما تابع البرتغالي فابيو كارفاليو كرة مبعدة من دفاع نيوكاسل داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية هزت الشباك.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي نيوكاسل مع 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

من جهة أخرى، أهدر توتنهام فوزاً ثميناً بتعادله مع وست هام 1-1 على أرض الأخير.

وتقدم توتنهام بهدف عبر النيران الصديقة من مدافع وست هام الألماني تيلو كيهرير بالخطأ في مرماه (34)، قبل أن يتمكن التشيكي توماس سوتشيك من إدراك التعادل لتوتنهام (55).

ورفع توتنهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد وست هام إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر.

كما تعادل بورنموث مع صيفه ولفرهامبتون سلباً.