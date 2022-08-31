الدوري الإيطالي: فوز صعب ليوفنتوس ونابولي يتعثّر أمام ليتشي

حقق يوفنتوس فوزاً صعباً أمام ضيفه سبيتسيا بهدفين نظيفين الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وأحرز الصربي دوسان فلاهوفيتش الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحسم البولندي المعار أركاديوش ميليك النتيجة بهدف ثان (90+2).

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سبيتسيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وبعدد النقاط نفسه، احتل نابولي المركز الثالث بعد تعثّره أمام ليتشي الصاعد حديثاً 1-1.

وتقدم نابولي عن طريق المقدوني الشمالي إليف إلماس (27)، غير أن ليتشي أدرك التعادل في الدقيقة 31 عن طريق لورنتسو كولومبو.

وبالتالي، فشل نابولي في استعادة الصدارة، وبقي روما أولاً مع 10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر الثاني.

في المقابل، سقط لاتسيو في فخ التعادل مع مضيفه سمبدوريا 1-1.

وأنقذ مانولو غابياديني أصحاب الأرض من خسارة ثالثة هذا الموسم عندما أحرز هدف التعادل لسمبدوريا في الدقيقة 90+2، حارماً لاتسيو من النقاط الثلاث رغم تقدّمه مبكراً في الدقيقة 21 عن طريق هدافه تشيرو إيموبيلي.

وبهذا التعثّر، بات رصيد لاتسيو ثماني نقاط في المركز السادس، وبفارق الأهداف عن ميلان الثالث، فيما بقي سمبدوريا الذي لم يحقق أي فوز بعد هذا الموسم في المركز السابع عشر مع نقطتين.

وقبيل ذلك، قفز أودينيزي إلى المركز التاسع بعدما ألحق الهزيمة الأولى بفيورنتينا هذا الموسم بهدف نظيف وقّع عليه البرتغالي بيتو (17).

كما تعادل إمبولي مع فيرونا 1-1 في أولى مباريات الأربعاء.