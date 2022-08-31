الداخلية: البرجس يتفقد عدداً من المخافر في محافظتي الأحمدي والفروانية
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفي إطار جولاته التفقدية للاطلاع على أوضاع قوة الشرطة في المخافر في ظل استمرار الحملات الأمنية الواسعة على مختلف مناطق البلاد ، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس ، اليوم الأربعاء الموافق 2022/08/31 بجولة تفقدية على عدد من المخافر يرافقه عدد من القيادات الأمنية ، للوقوف على الجاهزية والاستعداد والاطلاع على سير العمل .
واطلع الفريق البرجس على آلية سير العمل الميداني في هذه المخافر ، ومدى جاهزية الفرق الأمنية ونطاق توزيعها وانتشارها ، ومدى استعداد العناصر الأمنية وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة .
واستمع الفريق البرجس من قادة المخافر ورجال الأمن الى الإجراءات المتبعة في عمل المخافر ، وأهم القضايا التي سجلت ، والملاحظات والمعوقات التي تواجه عمل رجل الشرطة في المخفر ووجه بايجاد الحلول السريعة لها .
وفي ختام جولته شدد الفريق البرجس على ضرورة اليقظة والانتباه ، والاستعداد التام على مدار الساعة ، وسهولة إنجاز الخدمات اليومية للمواطنين والمقيمين ، ومحاربة الجريمة بكافة اشكالها مشيداً بجهود رجال الأمن ، وعطائهم المتواصل .