العلم الجزائري

حادث سير يوقع عشرة قتلى في الجزائر

31 أغسطس، 2022
0 5 دقيقة واحدة

قُتل عشرة أشخاص وجرح 42 آخرون في حادث انحراف حافلة فجر الأربعاء في ولاية النعامة جنوب غرب الجزائر، على ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية.

وبحسب الحماية المدنية فإن الحادث “وقع في الساعة 3:45 (2:45 ت غ) إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين ثم انقلابها في الطريق الوطني رقم 6. وأسفر عن عشرة قتلى و42 جريحا”.

وكانت الحافلة متجهة من تيارت بغرب العاصمة الجزائرية نحو تندوف بأقصى الجنوب الغربي على مسافة 1450 كيلومترا، وانقلبت في ولاية النعامة (700 كلم جنوب غرب الجزائر).

وفي اليوم نفسه، انقلبت حافلة أخرى بالضاحية الشرقية للعاصمة ما تسبب في إصابة 15 شخصا بين 38 راكبا.

وبحسب الحصيلة السنوية للمندوبية الوطنية لأمن الطرقات، وهي هيئة حكومية، فإن الجزائر شهدت العام الماضي 22 ألف حادث مروري تسبّب في مقتل 3061 شخصا وإصابة 29763 آخرين.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
31 أغسطس، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب واشنطن بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

31 أغسطس، 2022

رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو مقتدى الصدر إلى العدول عن اعتزال السياسة

31 أغسطس، 2022

البحرية الأمريكية: إفشال محاولة إيرانية لاحتجاز سفينة أمريكية غير مأهولة في مياه الخليج العربي

30 أغسطس، 2022

“مجلس الوزراء” السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع الكويت لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد

30 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى