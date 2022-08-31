رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب واشنطن بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ضرورة نقل وعود الإدارة الامريكية الخاصة بفلسطين إلى حيز التنفيذ ودعم التوجه الفلسطيني لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء هذا خلال لقاء اشتية اليوم المبعوث الأمريكي هادي عمرو اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله.

وذكر بيان صدر عن مكتب اشتيه تأكيده أن “الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون ضغوطا كبيرة من ناحية تصعيد الاحتلال الاسرائيلي لإجراءاتها القمعية غير المسبوقة من اقتحامات الأقصى والاعتقال والاغتيال ومصادرة الأراضي والاستيطان ومن ناحية أخرى عدم وجود أفق سياسي وصعوبة الوضع المالي”.

وقال اشتية “نسعى إلى تحريك الملف السياسي مجددا من خلال طلب “العضوية الكاملة” في الأمم المتحدة في ظل غياب المبادرات السياسية لحل القضية الفلسطينية داعيا إلى عدم تعطيل ذلك المسعى.

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني الدعوة لضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية أمريكية لدعم الجانب الفلسطيني وتنفيذ التعهدات لاسيما فيما يخص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس للحفاظ على حل الدولتين داعيا الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح البيان أن اشتية أطلع المبعوث الأمريكي على سير العمل في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري والخطوات التي تم اتخاذها في مختلف القطاعات لخفض النفقات ومواجهة العجز المالي كما وضعه في صورة التحديات المالية التي سببتها الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية وتراجع الدعم الدولي.