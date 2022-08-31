“الكويتية للإغاثة” تجهز 8 مدارس أساسية وثانوية في 5 محافظات يمنية

أعادت الجمعية الكويتية للإغاثة تجهيز وتأثيث ثماني مدارس أساسية وثانوية في خمس محافظات يمنية تزامنا مع تدشين العام الدراسي الجديد في إطار مساهمتها في دعم قطاع التعليم.

وقال نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن عادل باعشن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن “مشروع التجهيز والتأثيث الذي أنجز خلال الأشهر الماضية تم بالتنسيق مع مكاتب التربية والتعليم في المحافظات اليمنية وحسب الاحتياجات المرفوعة منها”.

وأضاف أن المشروع يشمل ثماني مدارس أساسية وثانوية للبنين والبنات في محافظات (حضرموت ولحج والضالع ومأرب وشبوة).

وأوضح أن المشروع شمل تجهيز المدارس بالمتطلبات التي تحتاجها من توفير مكيفات وألواح طاقة شمسية مع بطاريات وأجهزة كمبيوتر وكراسي وطاولات للمكاتب ومعامل حاسوب وكراسي للتلاميذ ومكاتب أرشفة وأسرة تمريض ودوالايب وآلات طباعة وتصوير.

وأشار باعشن إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن مساهمات دولة الكويت في دعم قطاع التعليم في اليمن عن طريق الجمعية الكويتية للإغاثة واهتمام دولة الكويت بالحفاظ على القطاع خلال السنوات الماضية وتأثره بالأحداث التي تمر بها البلاد.

وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في تطوير القطاع التعليمي في المحافظات والمديريات والمدارس المستهدفة.

يذكر أن الجمعية الكويتية للإغاثة دأبت من خلال مكتبها في اليمن أو مع شركائها المحليين على دعم العديد من القطاعات كالتعليم والصحة والإيواء والغذاء والمياه ودعم سبل العيش وذلك ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام الثامن على التوالي.