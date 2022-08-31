غروسي: وكالة الطاقة الذرية تريد “تفادي حادث نووي” في محطة زابوريجيا الأوكرانية

اعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييلو غروسي الأربعاء أن بعثة الوكالة تسعى الى “تفادي حادث نووي” في محطة زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية، وذلك بعد وصول البعثة الى المنطقة.

وصرح غروسي للصحافيين في مدينة زابوريجيا التي تبعد حوالى خمسين كلم من المحطة، “إنها مهمة تسعى الى تفادي حادث نووي والى الحفاظ على هذه المحطة النووية المهمة، الأكبر في أوروبا”.

وبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش التي يقودها غروسي واستقبلها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في كييف، غادرت العاصمة الاوكرانية في وقت مبكر صباح الاربعاء. ونقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤول موال لموسكو أن البعثة ستصل الى المحطة الخميس.

وقال غروسي صباح الاربعاء في كييف “لدينا مهمة بالغة الاهمية ننجزها هناك لتقييم الوضع الفعلي وللمساعدة في ضمان استقرار الوضع قدر الإمكان. سنمضي بضعة أيام هناك”.

واوضح أنه تلقى ضمانات أمنية من جانب السلطات الروسية والاوكرانية.

واضاف “هذه العمليات بالغة التعقيد. نتوجه الى منطقة حرب، نتوجه الى أرض محتلة”.

ومنذ اسابيع، تتبادل كييف وموسكو الاتهامات في شأن قصف متكرر طاول موقع المحطة.