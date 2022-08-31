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وول ستريت تفتح مرتفعة مع انتعاش أسهم التكنولوجيا وتراجع النفط

31 أغسطس، 2022
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تعافي أسهم التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالنمو في الوقت الذي ساعد فيه التراجع غير المتوقع لبيانات الوظائف في القطاع الخاص وهبوط أسعار النفط على تهدئة بعض المخاوف بشأن التضخم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.28 نقطة، أي 0.11 بالمئة، إلى 31827.15 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 14.51 نقطة، أي 0.36 بالمئة، إلى 4000.67 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 89.42 نقطة، أي 0.75 بالمئة، إلى 11972.56 نقطة عند الفتح.

المصدر
رويترز
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31 أغسطس، 2022
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