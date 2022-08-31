وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي

وزارة العدل تنهي خدمات 30 موظفا من غير الكويتيين المعينين في الوزارة

كدفعة أولى تمهيدا لإحلال كوادر وطنية مكانهم

31 أغسطس، 2022
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كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي في تصريح خاص عن خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية في وزارة العدل.

وتضمنت توجيهات الوزير الصادرة إلى وكيل الوزارة، بضرورة المضي قدما وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الصادر بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

وتنفيذا للقرار أصدر وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي قرارات إنهاء خدمات عدد 30 موظف من غير الكويتيين كدفعة أولى تمهيدا لإحلال كوادر وطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

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31 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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