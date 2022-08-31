جهاز حماية المنافسة يدشن 6 خدمات إلكترونية لتسهيل تقديم الشكاوى والبلاغات للمراجعين

أعلن جهاز حماية المنافسة الكويتي اليوم الأربعاء عن إطلاق ست خدمات إلكترونية جديدة ضمن سلسلة خدماته التي تسهل تقديم الشكاوى والبلاغات للمراجعين وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.

وقال الجهاز في بيان صحفي إن خدماته المطروحة تشمل (تقديم شكوى) و(تقديم بلاغ) و(التشاور ما قبل تقديم طلب تركز اقتصادي) و(اعتراض على طلب التركز الاقتصادي) و(تقديم تظلم) و(طلب استثناء) وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأضاف أن العمل جار على استكمال خدمات إلكترونية اخرى من شأنها العمل على تطوير أداء الجهاز مبينا أن الخدمات يمكن الاستفادة منها عبر الدخول الى موقع الجهاز الالكتروني (www.cpa.gov) واتباع الخطوات الواردة في كل خدمة بالتسلسل وصولا الى استكمالها.

وأشار إلى أن إطلاق هذه الخدمات يأتي في إطار النهج الحكومي بجعل جميع الخدمات إلكترونية بما يضمن سرعة الانجاز وتسهيل الخدمات المقدمة.

وأكد حرصه على تطوير أدواته بما ينسجم والتوجه الذي تنتهجه الاقتصادات العالمية في المنافسة لمواكبة الثورة المعلوماتية والاستفادة من أدواتها في الارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.