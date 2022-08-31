الملكة اليزابيث

ملكة بريطانيا ستجتمع برئيس الوزراء الجديد في بالمورال

31 أغسطس، 2022
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قالت متحدثة باسم قصر بكنجهام اليوم الأربعاء إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ستلتقي برئيس الوزراء بوريس جونسون وخليفته في السادس من سبتمبر أيلول في مقر إقامتها بقلعة بالمورال باسكتلندا.

وعادة ما تلتقي الملكة برئيس الوزراء الجديد في قصر باكنجهام في لندن. ويعد الاجتماع في بالمورال، حيث تقضي الملكة فصل الصيف عادة، خروجا عن التقاليد ويأتي في الوقت الذي تعاني فيه الملكة البالغة من العمر 96 عاما مشكلات في الحركة.

كما قللت الملكة من ظهورها العام في الأشهر الماضية.

وقالت المتحدثة إنها ستلتقي برئيس الوزراء البريطاني الجديد بعد وقت قصير من لقائها بجونسون.

من المقرر الإعلان عن الفائز في المنافسة لخلافة جونسون بين وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك في الخامس من سبتمبر أيلول.

المصدر
رويترز
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31 أغسطس، 2022
0 10 أقل من دقيقة

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