بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 26.2 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 2ر26 نقطة ليبلغ مستوى 05ر7709 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر198 مليون سهم عبر 10523 صفقة نقدية بقيمة 16ر51 مليون دينار (نحو 155 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر16 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5868 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 في المئة من خلال تداول 8ر126 مليون سهم عبر 4964 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار (نحو 31 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 6ر34 نقطة ليبلغ مستوى 6ر8594 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 في المئة من خلال تداول 4ر71 مليون سهم عبر 5559 صفقة بقيمة 9ر40 مليون دينار (نحو 124 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر24 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6143 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر0 في المئة من خلال تداول 9ر78 مليون سهم عبر 2932 صفقة نقدية بقيمة 3ر8 مليون دينار (نحو 25 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (التعمير) و(صكوك) و(يونيكاب) و(المساكن) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (السورية) و(ثريا) و(امتيازات) و(كامكو) من الأكثر انخفاضا.