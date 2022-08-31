الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف

بوتين: غورباتشوف كان له “تأثير كبير على تاريخ في العالم

31 أغسطس، 2022
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بميخائيل غورباتشوف مؤكدا أنه كان له “تأثير كبير على تاريخ العالم”.

وقال بوتين في برقية تعزية نشرها الكرملين “ميخائيل غورباتشوف سياسي ورجل دولة كان له تأثير كبير على تطور تاريخ العالم”.

وأضاف أنه “قاد بلادنا خلال فترة من التغييرات المعقدة والمؤثرة وتحديات سياسية كبيرة خارجية واقتصادية واجتماعية”.

وأكد أن غورباتشوف “أدرك جيدا أن الإصلاحات ضرورية وجهد لاقتراح حلوله الخاصة للمشاكل الداهمة”.

وحكم غورباتشوف روسيا من 1985 إلى 1991 وشهدت نهاية حكمه بدء تفكك الاتحاد السوفياتي.

المصدر
أ ف ب
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31 أغسطس، 2022
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