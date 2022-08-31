سفير دولة الكويت لدى سويسرا يعقوب يوسف السند اثناء تقديم أوراق اعتماده الى الرئيس السويسري وزير الخارجية ايغانسيو كاسيس

سفير الكويت لدى سويسرا يؤكد رساخة العلاقات الكويتية – السويسرية

31 أغسطس، 2022
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أكد سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري يعقوب السند اليوم الأربعاء عمق العلاقات الكويتية – السويسرية الراسخة والمتطورة في كافة المجالات.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب تسليم السفير السند أوراق اعتماده الى رئيس مجلس الحكم الاتحادي وزير الخارجية السويسري ايغناسيو كاسيس سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة الكويت لدى الاتحاد السويسري وذلك بمقر وزارة الخارجية السويسرية بالعاصمة برن.

وأكد السفير السند ل(كونا) ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق رخاء الشعبين عبر فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقة الخاصة بين الكويت وسويسرا وحرصه على تطويرها في شتى المجالات بما يساهم في دعم اواصر الصداقة ويحقق طموحات البلدين والشعبين الصديقين.

ونقل السفير السند تحيات وتمنيات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح الى رئيس مجلس الحكم الاتحادي السويسري بموفور الصحة والسرور والى الشعب السويسري بمزيد من التقدم والازدهار.

وأوضح السفير الكويتي ان الرئيس السويسري حمله تحياته الى حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد وتمنياته لدولة الكويت حكومة وشعبا بمزيد من التطور والنماء والامن والاستقرار.

وقال ان الرئيس السويسري أكد استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتطوير العلاقات الثنائية الكويتية – السويسرية وتعزيزها في مختلف المجالات.

المصدر
كونا
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31 أغسطس، 2022
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