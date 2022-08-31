صادرات النفط الخام الكويتي لليابان تتراجع بنسبة 8.4 في المئة

اظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء انخفاضا في صادرات النفط الخام الكويتي الى اليابان للمرة الثانية على التوالي في شهر يوليو الماضي بنسبة 4ر8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 60ر6 ملايين برميل او (213 ألف برميل يوميا).

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان دولة الكويت باعتبارها رابع اكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي نسبة 1ر8 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مقارنة بنسبة 2ر11 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5ر25 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 62ر2 مليون برميل يوميا للشهر ال12 على التوالي.

واشارت الوكالة الى ان الشحنات من الشرق الاوسط شكلت في الشهر الماضي نسبة 7ر97 في المئة من الاجمالي مرتفعة بنسبة 4ر1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات عادت دولة الامارت الى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط اذ ارتفعت الواردات منها بنسبة 0ر34 في المئة عن العام السابق لتصل الى 10ر1 مليون برميل يوميا فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بشحنات بلغت 918 الف برميل يوميا مرتفعة بنسبة 0ر25 في المئة.

وأوضحت ان قطر جاءت في المرتبة الثالثة بشحنات بلغت 237 الف برميل يوميا والاكوادور في المرتبة الخامسة بشحناتها البالغة 47 ألف برميل يوميا على التوالي.

وتعد اليابان ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة.