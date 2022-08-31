قنصلية الكويت باسطنبول تدعو المواطنين الى التيقن من استيفاء اشتراطات شراء العقارات

دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة إسطنبول التركية المواطنين الكويتيين الراغبين في شراء عقارات أو وحدات سكنية الى ضرورة اتباع الاجراءات الرسمية والتيقن من استيفاء العقار لكل الاشتراطات الخاصة بالشراء والتسجيل في مديرية العقارات العامة (Mudurlugu Tapo) ومنها القرار الاداري الصادر عن وزارة الداخلية الذي يحدد نسب الاجانب في كل منطقة.

وحثت القنصلية في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الاربعاء المواطنين على الاستعانة بخدمات ممثل عن مكتب استشارات قانونية لضمان استيفاء جميع الشروط والمتطلبات.

وناشدت القنصلية المواطنين الكويتيين التواصل معها على الرقم (905306902097+) لطلب المساعدة أو الاستفسار.