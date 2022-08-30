الدوري الإيطالي: ديبالا يقود روما الى الصدارة وإنتر يستعيد توازنه وميلان يتعثر

قاد الدولي الارجنتيني باولو ديبالا روما الى صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم بتسجيله ثنائية في الفوز 3-صفر على ضيفه مونتسا، فيما استعاد إنتر توازنه بتفوقه 3-1 على ضيفه كريمونيزي في حين اكتفى غريمه وحامل اللقب ميلان بالتعادل السلبي مع مضيفه ساسوولو الثلاثاء ضمن المرحلة الرابعة.

ووقّع الارجنتيني الذي وصل من يوفنتوس هذا الصيف على أول أهدافه بقميص فريق العاصمة ليقوده الى الصدارة برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، بفارق نقطة عن إنتر الثاني واثنتين عن ميلان الثالث.

ستكون الفرصة سانحة لكل من نابولي ولاتسيو باللحاق بروما الأربعاء ضد ليتشي وسمبدوريا تواليًا، بينما يتواجه أتالانتا وتورينو – وكلاهما أيضًا برصيد سبع نقاط – الخميس.

وكان روما تعادل مع يوفنتوس 1-1 في المرحلة السابقة في عودة ديبالا الى تورينو بعد أن غادره مع نهاية عقده بعد فشل الطرفين في التوصل الى اتفاق.

ورشح الكثيرون فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليكون الحصان الاسود هذا الموسم بعد استقدام ديبالا، ويبدو أن الارجنتيني مصمم على تأكيد هذه التوقعات.

سجل هدفه الاول بعد أن وصلته كرة جميلة فوق المدافعين من الانكليزي تامي أبراهام، استلمها ودخل بها الى منطقة الجزاء رغم المضايقة من لاعبَين وسددها قوية بيسراه الى يسار الحارس (17).

وأضاف الدولي الارجنتيني الثاني والهدف رقم مئة له في الدوري الايطالي بعد أن تصدى الحارس ميكيلي دي غريغوريو لتسديدة أبراهام، تهيأت أمام ديبالا الذي تابعها في الشباك (38).

وأحرز المدافع البرازيلي روجير إيابانييز الهدف الثالث برأسية إثر كرة نفذها لورنتسو بيليغريني من ركلة ركنية (61).

ومني مونتسا المملوك من مالك ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني والصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء بالخسارة الرابعة تواليًا.

مينيان ينقذ ميلان

وتصدى الحارس الفرنسي مايك مينيان لركلة جزاء لكن فريقه ميلان فشل في تحقيق فوزه الثاني تواليًا في الدوري.

وعاد بطل إيطاليا بعد مئة يوم الى ريجيو إيميليا، المكان الذي شهد على فوزه بلقب السكوديتو في المرحلة الاخيرة الموسم الماضي.

وهذا التعادل الثاني للروسيونيري هذا الموسم مقابل فوزين، آخرهما على بولونيا 2-صفر الاسبوع الماضي.

يحتل ساسوولو المركز العاشر برصيد خمس نقاط لكنه يترقب حالة مهاجمه دومينيكو بيراردي الذي أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول وخرج مصابًا بعد دقائق من انطلاق الثاني بعد دفعة من الظهير الفرنسي تيو هرنانديز.

ويبدو ميلان على بُعد أيام من استحواذ صندوق الاستثمار الأميركي “ريد بيرد” للنادي خلفًا للمالكين الحاليين “إليوت مانيجمينت”. كما انتشرت شائعات بأن نادي نيويورك يانكيز الاميركي للبيسبول سيكون لديه حصة في النادي.

من بين المستثمرين الذين يدعمون استحواذ ريد بيرد وفقًا لتقرير فاينانشيل تايمز الثلاثاء، شركة “ماين ستريت أدفايزز”، وهي شركة استثمارية مقرها كاليفورنيا تضم مستثمرين أمثال نجم كرة السلة ليبرون جيمس ومغني الـ”راب” درايك.

على أرض الملعب، أجرى المدرب ستيفانو بيولي عدة تغييرات قبل ديربي ميلان السبت مع إنتر والمباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل ضد سالزبورغ النسموي.

وعاد قلب الدفاع الدنماركي سايمون كاير بعد غياب تسعة أشهر بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

قال بعد المباراة “270 يومًا هي فترة طويلة، طويلة جدًا تطلبت الكثير من العمل، الكثير من التضحيات. أنا سعيد لأنني عدت الى الملعب”.

وتابع عن المباراة “افتقرنا إلى القليل من الفعالية والتقدم في مواقف معينة وهذا ما نحتاج إلى العمل عليه غدًا”.

وأتيحت فرصة لأصحاب الارض في منتصف الشوط الاول للتقدم في النتيحة إثر عرقلة اليوناني جورجيوس كيرياكوبولوس داخل المنطقة. إلا أن مينيان تصدى ببراعة لركلة الجزاء التي سددها بيراردي.

باريلا الرائع

بعد سقوطه 3-1 ضد مضيفه لاتسيو في المرحلة السابقة، عاد إنتر الى الانتصارات بغياب مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو بداعي الاصابة الذي من المتوقع أن يغيب أيضًا عن الدربي وعن اللقاء المرتقب ضد ضيفه بايرن ميونيخ الالماني في دوري الابطال الاسبوع المقبل.

ولم يجد فريق المدرب سيموني إنزاغي، بطل 2021، صعوبة في الوصول الى الشباك بوحود الارجنتينيين خواكين كوريا ولاوتارو مارتينيس وصانع الالعاب المميز نيكولو باريلا.

وبعد أن بدأ الثنائي لوكاكو-مارتينيس أساسيًا في المباريات الثلاث الاولى للنيراتسوري، ارتأى إنزاغي إراحة الارجنتيني قبل ديربي ميلان والذي دخل بديلا لكوريا لاحقًا، فيما دفع بالبوسني إدين دجيكو بدلا من لوكاكو.

وقام باريلا بانطلاقة رائعة قبل أن يمرر كرة خالصة الى دجيكو في منتصف المنطقة سددها باتجاه المرمى، تصدى لها الحارس لتتهيأ أمام كوريّا تابعها في الشباك (12).

وسجل باريلا هدفًا رائعًا بعد أن رفع التركي هاكان تشالهان أوغلو الكرة عالية من الجهة اليسرى للمنطقة جميلة الى مشارفها في الجهة الاخرى تابعها الايطالي على الطائر الى يمين الحارس (38).

وهندس باريلا مجددًا الهدف الثالث عندما مررة كرة جميلة الى مارتينيس الذي استلمها وتوغل بها الى داخل المنطقة وسددها الى يسار الحارس.

ومني كريمونيزي الصاعد هذا الموسم الى سيري أ والذي سجل له النجيري دافيد اوكيري الهدف الوحيد في الدقيقة 90 بالخسارة الرابعة تواليًا.