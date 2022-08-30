جمعية تحسين بيئة العمل: الحكومة الجديدة لا تستطيع تجاهل تطبيق سياسة الصحة العقلية في بيئة العمل

قالت رئيس جمعية تحسين بيئة العمل الكويتية /مستشار نفسي تنظيمي/ دينا الوهيب أن الحكومة الجديدة لا تستطيع تجاهل تطبيق سياسة الصحة العقلية في بيئة العمل.

وأضافت الوهيب “ما زلنا نواجه فشل القياديين في الكويت في الاستجابة بطريقة متسقة ومتفهمة لأهمية تطبيق هذه السياسات”.

وأكدت أن الصحة العقلية في مكان العمل ليست مجرد مسألة رفاهية بل تؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية للمنظمات، ومؤشرات القلق والتوتر في مكان العمل يصل الى اعلى مستوياته في الكويت، وعدم الاستثمار في صحة الموظفين العقليه ستكلف الحكومة خسائر مالية كبيرة.

وقالت أن 81% من الموظفين لا يشعرون بالانتماء الوظيفي و 50% من الموظفين يتمنون تغيير وظائفهم. (حسب تقرير منظمة Gallup العالمية)، وأن الفساد الإداري من اكثر المسببات السلبية على صحة الموظفين العقلية ،وهو ما سيعيق إمكانيات النمو الاقتصادي.

ونوهت الوهيب أن الجائحة الصحية زادت من إلحاح الحكومات حول العالم لتطوير وتنفيذ سياسات مبتكرة يمكن أن تحسن الصحة العقلية للموظفين، وهناك سلسلة من المبادرات في دول الخليج ‏لتحسين الصحة العقلية في مكان العمل مثال على ذلك المملكة العربية السعودية حيث اقرت بأن الصحة العقلية عنصرًا أساسيًا في برنامج جودة الحياة الذي تم تطويره تحت مظلة استراتيجية 2030.

وأوضحت الوهيب أن ما نحتاجه في الكويت هو ان تعمل التدابير الحكومية على إنشاء قوة عاملة مرنة عقليًا ، تهدف إلى تغيير ثقافة مكان العمل لتكون أكثر استباقية فيما يتعلق بالصحة العقلية ، وكسر وصمة العار المحيطة بالمرض العقلي في العديد من ثقافات الشركات.

وتغيير الثقافة التي ينظر بها كبار المسؤولين في الدولة إلى قضايا الصحة العقلية في بيئة العمل وطريقة مناقشتها والاستجابة لها حيث تؤثر بشكل كبير على العديد من الأشخاص الآخرين في أسفل السلسلة.

وأوصت لجنة لانسيت للصحة النفسية العالمية والتنمية المستدامة بأن تنفق البلدان ذات الدخل المرتفع ما لا يقل عن 10% من ميزانياتها الصحية على الصحة العقلية، بينما ينبغي أن تستهدف البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل 5٪ على الأقل.

النوايا الحسنة ليست كافية لحكومة تسعى إلى تعزيز وإدامة الصحة العقلية لمواطنيها ورفاههم ، ومفتاح النجاح هو صنع السياسات المستنيرة.