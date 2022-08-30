البحرية الأمريكية: إفشال محاولة إيرانية لاحتجاز سفينة أمريكية غير مأهولة في مياه الخليج العربي

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها أحبطت محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة مسيرة بدون طاقم في مياه الخليج العربي واصفة الحادث بالغير مبرر.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن سفينة دعم تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني “حاولت احتجاز” السفينة السطحية غير المأهولة التي يديرها الأسطول الخامس الأمريكي في بحر الخليج العربي في الفترة من 29 إلى 30 من الشهر الجاري.

وأوضحت أن “الإجراءات التي اتخذتها القوات البحرية الأمريكية ردا على ذلك أدت إلى قيام سفينة الحرس الثوري الإيراني بوقف عملية الاحتجاز ومغادرة المنطقة بعد حوالي أربع ساعات” مضيفة أن البحرية الأمريكية “استأنفت عملياتها دون وقوع مزيد من الحوادث”.

وبحسب البحرية الأمريكية فإن السفينة “التي حاول الحرس الثوري مصادرتها مملكومة للحكومة الأمريكية ومجهزة بأجهزة استشعار ورادارات وكاميرات للملاحة وجمع البيانات وان هذه التقنية متاحة تجاريا ولا تخزن معلومات حساسة أو سرية”.