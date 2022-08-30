الداخلية: استمرار الحملات الأمنية المكثفة وحملة أمنية مفاجئة على محافظة حولي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه واستمرارا لحملتها الأمنية الواسعة من أجل فرض القبضة الأمنية وهيبة القانون وضبط المخالفين والخارجين على القانون بمختلف مناطق البلاد.

قامت القطاعات الأمنية الميدانية بقيادة واشراف ميداني مباشر من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 بحملة أمنية مفاجئة على منطقة السالمية، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفي الآداب العامة.

من الحملة

واستمع وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس من القيادات الأمنية إلى الخطة الموضوعة وانتشار النقاط الأمنية في نطاق المحافظة، كما تفقد كاميرات المراقبة بعدد من المخافر واطلع على آلية العمل داخلها وسير الإجراءات المتبعة، كما تفقد نظارة المخافر واستمع إلى احتياجات الموقوفين ووجه بتلبية احتياجاتهم وفق القوانين ومبادئ ومواثيق حقوق الانسان.

من الحملة

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لفرض هيبة الدولة وفق الواقع الميداني وما يتطلبه ذلك من إجراءات أمنية وقائية للقضاء على المخالفين لقوانين الإقامة والمطلوبين والتصدي لكافة أشكال الجريمة، وتدعو الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقانون، وتشدد على حمل الأوراق الثبوتية تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية.