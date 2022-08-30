بيانات تظهر أن جازبروم ستوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب “نورد ستريم 1” لثلاثة أيام

بيانات تظهر أن جازبروم ستوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب “نورد ستريم 1” لثلاثة أيام

أظهرت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرجر أن عملاق الغاز الروسي جازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا للصيانة لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت البيانات إلى أن توقف التدفقات سيبدأ الساعة 0100 بتوقيت جرينتش في 31 أغسطس آب ويستمر حتى الساعة 0100 بتوقيت جرينتش في الثالث من سبتمبر أيلول.

وخفضت شركة جازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، تدفقات الغاز بالفعل عبر خط الأنابيب الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا إلى 20 في المئة من قدرته الاستيعابية بسبب ما قالت إنها مشاكل في المعدات.

وانخفضت أيضا تدفقات الغاز من خلال خطوط أنابيب أخرى منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وظلت التدفقات عبر نورد ستريم 1 مستقرة اليوم الثلاثاء عند حوالي 20 بالمئة من قدرته الاستيعابية.