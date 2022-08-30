“مجلس الوزراء” السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع الكويت لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد

“مجلس الوزراء” السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع الكويت لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجال منع الفساد ومكافحته.

وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتي عبدالعزيز الإبراهيم قد وقع مع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي مازن الكهموس في الرياض في مارس الماضي مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.

وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء السعودي ايضا على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وكل من وزارة الداخلية البحرينية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المغربية في مجال منع الفساد ومكافحته.