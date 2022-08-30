الداخلية: البرجس يستقبل السفير الأوكراني لدى الكويت

الداخلية: البرجس يستقبل السفير الأوكراني لدى الكويت

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 سفير جمهورية أوكرانيا لدى دولة الكويت د . ألكسندر بالانوتسا .

ورحب الفريق البرجس بضيفه ، مؤكداً على عمق العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية أوكرانيا الصديقة ، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما المتعلقة بالشأن الأمني .

وأعرب د . ألكسندر بالانوتسا عن شكره وتقديره لسعادة وكيل وزارة الداخلية على حسن الاستقبال ، مثمناً بما تقوم به دولة الكويت من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم .