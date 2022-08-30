دولة الكويت: نتابع بقلق بالغ التطورات في العراق وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم

دولة الكويت: نتابع بقلق بالغ التطورات في العراق وندعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء أن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيق.

ونوهت الوزارة في بيان لها اليوم إلى دعوة دولة الكويت لكافة الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم حفاظا على مكتسباته وحقنا لدماء شعبه الشقيق.

وشددت الوزارة على تضامن دولة الكويت مع جمهورية العراق الشقيق حكومة وشعبا وأملها بأن يسود الأمن والاستقرار ربوعه.