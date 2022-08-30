مكان قاعة الاعلاميين الواسعة

وزير الداخلية بالوكالة يوجه بتوفير قاعة مكيفة للإعلاميين تقديرا لجهودهم في تغطية “أمة 2022”

30 أغسطس، 2022
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وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح إدارة شؤون الانتخابات في (الداخلية) اليوم الثلاثاء بتوفير قاعة كبيرة مكيفة تتناسب مع متطلبات الإعلاميين وتعزز سبل الراحة لهم لأداء مهامهم في تغطية انتخابات (أمة 2022) على أكمل وجه.

كما تتضمن القاعة كراسي ومنصة تمكن المرشحين والمرشحات من الإدلاء بتصريحاتهم إضافة إلى تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمأكولات الخفيفة تقديرا من وزارة الداخلية للعمل والجهود التي يبذلها محررو الصحف المحلية ومراسلو القنوات الفضائية والخدمات الإخبارية لتغطية هذا العرس الديمقراطي.

المصدر
كونا
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30 أغسطس، 2022
0 14 أقل من دقيقة

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