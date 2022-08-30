العراق: 25 قتيلا و450 مصابا جراء الاشتباكات المسلحة بالمنطقة الخضراء

أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بمقتل نحو 25 شخصا، وإصابة نحو 450 آخرين في الاضطرابات الأمنية والاشتباكات المسلحة داخل وفي محيط المنطقة الخضراء الحكومية وعدد من المناطق والمدن العراقية.

وقالت مصادر أمنية إن الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة تواصلت طوال الليلة الماضية وفجر اليوم، ما تسبب بمقتل نحو 25 شخصا من أتباع الصدر والقوات الأمنية وإصابة نحو 450 آخرين غالبيتهم من أتباع الصدر بعد أن فتحت القوات الحكومية النار على المتظاهرين نهار أمس ومن ثم اندلاع القتال طوال الليلة الماضية وفجر اليوم.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى سقوط أربعة صواريخ على مجمع سكني داخل المنطقة الخضراء الحكومية.

ورغم فرض السلطات الأمنية إجراءات حظر التجوال في بغداد والمدن العراقية الأخرى، ينتشر متظاهرو التيار الصدري في الشوارع، إضافة إلى عجلات مسلحة تحمل أسلحة ومسلحين لقوات سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري.

كما شهدت مناطق متفرقة من بغداد، الليلة الماضية وصباح اليوم، مراسم تشييع شعبية لضحايا التيار الصدري.

وبحسب مصادر أمنية، أحدثت الاشتباكات المسلحة أضرارا كبيرة بعدد من الأبنية السكنية والمباني الحكومية فيما تحولت المنطقة المحيطة بالمنطقة الخضراء حيث يتجمع أنصار الصدر إلى ساحة قتال وعوارض اسمنتية.

ولم تستجب سرايا السلام إلى الدعوات التي أطلقت الليلة الماضية بضرورة التهدئة وضبط النفس وعدم الذهاب إلى مالا يحمد عقباه وتواصل استهداف عدد من مقار الحشد الشعبي والأحزاب الشيعية في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى وقصف المنطقة الخضراء بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورشقات الصواريخ.

وقالت مصادر طبية عراقية إن حصيلة الضحايا والاصابات مرشحة للارتفاع نظرا لشدة الإصابات واستمرار عمليات القصف المتبادل.

ويترقب العراقيون قرارا من المحكمة الاتحادية العليا خلال جلسة ستعقد اليوم للنظر في دعوة تقدم بها التيار الصدري وأخرى تقدمت بها أطراف مستقلة حول شرعية إجراءات العملية السياسية بعد إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية وتأخر تشكيل الحكومة وإمكانية حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.