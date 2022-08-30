ديوان الخدمة المدنية: تعطيل العمل 29 سبتمبر المقبل الموافق انتخابات (أمة 2022)

أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل مع اعتباره يوم راحة.

وأشار الديوان في تعميم صادر عنه اليوم الثلاثاء إلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاثنين بتعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم انتخاب اعضاء مجلس الأمة الخميس 29 سبتمبر 2022.

وقال الديوان إنه بالنظر إلى الطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة فإنها تعتبر يوم مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحة من مدة المزاولة الفعلية كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو تقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات.