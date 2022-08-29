البلجيكي روميلو لوكاكو

الإصابة تحرم إنتر من لوكاكو خلال ديربي الدوري الإيطالي أمام ميلان

29 أغسطس، 2022
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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الاثنين أن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو سيغيب عن مباراة الديربي أمام ميلان بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

وتعرض لوكاكو للإصابة خلال التدريبات أمس الأحد وسيتم إعادة تقييم حالته الأسبوع المقبل، لكن من المتوقع غيابه عن مباراتين حاسمتين لإنتر ميلان.

ويغيب لوكاكو عن المواجهة أمام كريمونيزي غدا الثلاثاء وسيمتد غيابه خلال مباراة الديربي أمام ميلان حامل اللقب يوم السبت المقبل.

ويبدو أن لوكاكو المعار من تشيلسي الإنجليزي لن يلحق بالمباراة أمام بايرن ميونخ الألماني الأسبوع المقبل بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية في إيطاليا أن غياب لوكاكو قد يمتد إلى 20 يوما ما قد يعني غيابه عن المباريات أمام تورينو وأودينيزي بجانب مواجهة فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال.

وحصد إنتر ست نقاط من أول ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي حيث فاز على ليتشي وسبيزيا وخسر أمام لاتسيو.

المصدر
د ب أ
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29 أغسطس، 2022
0 11 دقيقة واحدة

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