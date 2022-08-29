المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي

البيت الأبيض يعتبر أن الوضع في العراق “مقلق” ويدعو للهدوء والحوار

29 أغسطس، 2022
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صرح جون كيربي مسؤول الإعلام في مجلس الأمن القومي في البيت الابيض الاثنين بأن الولايات المتحدة تبدي “قلقها” حيال المعلومات عن تصاعد العنف في بغداد وتدعو الى “الهدوء” و”الحوار”.

وقال كيربي في مؤتمر صحافي ان “المعلومات اليوم عن اعمال العنف في العراق تثير القلق”.

واضاف “انه وقت الحوار وليس تصعيد المواجهة. ندعو جميع الاطراف المعنيين الى التزام الهدوء”.

قتل 12 متظاهرا بالرصاص الاثنين في المنطقة الخضراء في بغداد، بحسب حصيلة جديدة ادلت بها مصادر طبية لوكالة فرانس برس، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله نهائيا العمل السياسي.

المصدر
أ ف ب
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29 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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