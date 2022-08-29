أمين “مجلس التعاون” يشيد بدعم دولة الكويت جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة ولتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف بدعم دولة الكويت جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة ولتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن مستذكرا مساهمات الكويت ووقوفها مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية لإنهاء الحرب في اليمن وفقا للمرجعيات الدولية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان اليوم الاثنين إن ذلك جاء خلال استقبال الحجرف سفير دولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية فلاح الحجرف بمكتبه بالأمانة العامة بالرياض.

وأعرب الحجرف عن التهنئة للسفير فلاح الحجرف باعتماده سفيرا جديدا لدولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية متمنيا له التوفيق والسداد.

وأكد مواقف دول مجلس التعاون الثابتة في دعم ومساندة جميع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن والحفاظ على وحدته وتحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوعه لينعم الشعب اليمني بالرخاء والتنمية والسلام.