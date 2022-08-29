عون: لبنان سيتقدم بشكاوى أمام المحافل الدولية حول التعاطي مع مسألة النازحين

كشف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، عن تقديم بلاده شكاوى أمام المحافل الدولية بشأن التعاطي مع مسألة النازحين السوريين.

وقال عون ، خلال لقائه وفد نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، “وضعنا دراسة قانونية حول ما تنص عليه القوانين المحلية والإقليمية والدولية في ما خص التعاطي مع النازحين وسنتقدم بشكاوى في المحافل الدولية للحصول على حقوقنا، خصوصاً وأن سوريا راغبة في استعادة النازحين ولا تعارض هذا الأمر، واستقبلت بالفعل قسماً منهم”.

وأضاف “هذا الأمر يثير الريبة حول الأهداف الدولية من تشجيع النازحين على البقاء في لبنان”،مشيرا إلى أن “ما حصل في مؤتمر بروكسل حول قضية النازحين أثار المخاوف الجدية كونه شجع على دمجهم في المجتمعات التي تستقبلهم، على الرغم من تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية والمالية وازدياد نسبة الجرائم بسبب النزوح إلى لبنان”.

وشدد “على أهمية دور الاعلام ومسؤوليته في حمل الحقيقة “لأن الحقيقة تربي الشعب وتقيم له البنيان الثابت”، منتقداً الحملات التي تشن عليه ، محذرا من “تأثير الرشاوى والاضاليل على الرأي العام فيما الحقيقة غائبة كليا”.

وعن التحرك في ملف تأليف الحكومة وموقف الدول الخارجية منه، أعلن الرئيس عون أن “الخارج يتحدث إيجاباً حول تشكيل الحكومة، ولا شك أن هناك عقبات لا تزال تعترض عملية التأليف، إنما المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة”.

ورأى أن ” الفساد كان له الدور الأكبر في ما وصل إليه لبنان راهناً فيما لم يتحدث عنه أحد”، مشيرا إلى “صحة المعلومات التي تتحدث عن رغبة البعض في عدم إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إلا بعد انتهاء ولايته الرئاسية”.

ودعا عون إلى “مراجعة رئيسي مجلسي النواب والوزراء في هذا المجال كونهما يملكان المعطيات اللازمة حول كل ما يحصل في هذا الملف”.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان حالياً يبلغ حوالي مليون و500 ألف نازح ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.