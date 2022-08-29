الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

“الزراعة”: زيادة دعم الاعلاف مع انخفاض أسعارها عالميا بداية سبتمبر المقبل

29 أغسطس، 2022
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اليوم الاثنين عن زيادة دعم الاعلاف مع انخفاض أسعارها عالميا وذلك اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن ذلك جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية في تلمس احتياجات المواطنين وانطلاقا من حرص الهيئة على تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تخفيف الأعباء على مربي الحيوانات.

وأضافت أنه يتم مراجعة أسعار الاعلاف في الاسواق العالمية مع شركة المطاحن الكويتية بشكل دوري لمتابعة الاسعار وتوفير كل الخدمات المناسبة للمربين.

ودعت المواطنين لاخذ المعلومات في هذا الشأن من مصادرها الصحيحة عبر حسابات الهيئة الرسمية.

المصدر
كونا
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29 أغسطس، 2022
0 25 أقل من دقيقة

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