قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن حظر التجوال الشامل في بغداد

قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلن حظر التجوال الشامل في بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الاثنين حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد على خلفية اقتحام متظاهرين القصر الجمهوري بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري اعتزاله العمل السياسي .

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان ان الحظر يبدأ من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم الاثنين بتوقيت بغداد دون أن تحدد موعدا لرفعه.

وتناقلت وسائل الاعلام المحلية صورا ومقاطع (فيديو) تظهر اقتحام متظاهرين موالين لزعيم التيار الصدري اليوم القصر الجمهوري في بغداد احتجاجا على الاوضاع التي أدت الى اعتزال زعيم التيار الصدري العمل السياسي.

ونشرت الوسائل مقاطع مصورة تظهر انتشار قطاعات الجيش العراقي في عدد من شوارع العاصمة بغداد.