المضبوطات

جمارك الكويت: ضبط كميات كبيرة من سلع المواد التموينية المدعومة المتنوعة قبل تهريبها الى خارج البلاد

29 أغسطس، 2022
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في ضربة موجعه لمهربين المواد التموينية المدعومة من الدولة ضبط رجال الجمارك في إدارة الجمرك البري مراقبة التفتيش والاستيداع وشبرة الخضار في الصليبية، بضبط كمية كبيرة من المواد التموينية المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد وذلك إثر تفتيش الشحنات الصادرة.

المضبوطات

وانطلاقا من تعليمات السيد المدير العام بالتدقيق والتفتيش على جميع الشحنات الصادرة، تم ضبط مواد تموينية مدعومة يمنع تصديرها خارج الكويت صباح اليوم الاثنين كميات كبيره بما يقارب (1000) علبة حليب و(400) زيت فضلاً عن المواد التموينية المتنوعه الاخرى.

المضبوطات

وتاتي هذه الضبطيات ضمن سلسلة من الضبطيات جمركية سابقة ، وعليه تم عمل محضر ضبط جمركي وسيتم تسليمها الى وزارة التجارة ادارة التموين لاتخاذها الاجراء اللازم فيها.

المضبوطات

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسة من تهريب البضائع الممنوعة مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.

المصدر
الإدارة العامة للجمارك
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29 أغسطس، 2022
0 204 دقيقة واحدة

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