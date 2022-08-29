أوباميانغ يتعرض لسطو مسلح في برشلونة

نقلت تقارير وسائل إعلام بريطانية عن الشرطة قولها إن لصوصاً مسلحين اقتحموا منزل مهاجم برشلونة بيير إيمريك أوباميانغ في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الـ29 من أغسطس (آب) الحالي، واعتدوا جسدياً على اللاعب وزوجته لإجبارهما على فتح خزنة لسرقة مجوهرات.

وقالت صحيفة “إل باييس” الإسبانية، إن اللاعب وزوجته أليشا أصيبا بجروح طفيفة، ولم يؤكد أوباميانغ (33 سنة) أي تفاصيل عن السرقة.

وقالت الشرطة إن هذه هي المرة الثانية خلال الشهرين الماضيين التي يتعرض فيها منزل أوباميانغ في كاستيلديفيلس، إحدى ضواحي العاصمة برشلونة، للسطو على الرغم من أن اللاعب وعائلته لم يكونوا في المنزل أثناء الاقتحام الأول.

وبحسب تقارير إعلامية، اقتحم أربعة رجال مقنعين منزله، الإثنين، وهددوا اللاعب وعائلته بالأسلحة النارية، وضربوا أوباميانغ وزوجته وأجبروهما على فتح خزنة لسرقة المجوهرات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعبون بارزون في أوروبا لعمليات سطو.

ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعرض جواو كانسيلو مدافع مانشستر سيتي لاعتداء في منزله في إنجلترا، كما تعرض مدافع بنفيكا نيكولاس أوتامندي لهجوم أثناء عملية سطو على منزله في البرتغال.

وفي برشلونة، تعرضت منازل جيرارد بيكيه وأنسو فاتي وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي وكوتينيو للسرقة خلال المباريات، بحسب الشرطة. كما تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة بين لاعبين في مدريد وإشبيلية وفالنسيا.