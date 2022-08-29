القوة البحرية الكويتية والعراقية تنفذ تمرين ثلاثي مشترك بالرماية الحية مع سفن تابعة للاسطول الخامس للبحرية الامريكية

القوة البحرية الكويتية والعراقية تنفذ تمرين ثلاثي مشترك بالرماية الحية مع سفن تابعة للاسطول الخامس للبحرية الامريكية

تحت اطار تعزيز ودعم التعاون الأمني البحري الإقليمي، نفذت القوة البحرية الكويتية تمرين مشترك مع القوة البحرية العراقية وسفن تابعة للاسطول الأمريكي الخامس في منطقة شمال الخليج العربي.

من التمرينات

يهدف إلى تعزيز قدرات فرض السيطرة وعمليات الأمن البحري، وتعزيز التعاون الإقليمي وتوحيد المفاهيم، حيث تخلل التمرين رماية بالذخيرة الحية.

من التمرينات

وتأتي هذه التمارين العسكرية ضمن اتفاقيات التعاون الأمني المشترك والتي تعزز الالتزام المشترك للدول بحماية الأمن البحري الإقليمي .