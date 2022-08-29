بوغبا يقول إنه ضحية محاولات ابتزاز وتهديدات من عصابة جريمة منظمة

قال بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا لكرة القدم إنه ضحية محاولات ابتزاز وتهديدات من عصابة جريمة منظمة وإن السلطات في إيطاليا وفرنسا تحقق في الأمر.

وأصدر بوغبا ، الذي عاد إلى يوفنتوس الإيطالي في يوليو تموز بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانا يوم الأحد بعد أن نشر شقيقه ماتياس بوغبا مقطع فيديو على الإنترنت.

وتحدث ماتياس بوغبا باللغات الفرنسية والإسبانية والإنجليزية والإيطالية في الفيديو ووعد “بكشف أخبار مدوية” عن شقيقه الأصغر ووكيلة أعماله رافاييلا بيمنتا.

وقال بول بوغبا في بيان وقعه محاموه ووالدته يو موريبا ووكيلة أعماله “تم إبلاغ الجهات المختصة في إيطاليا وفرنسا قبل شهر ولن يكون هناك المزيد من التعليقات عن التحقيقات الجارية”.

وقال الادعاء الفرنسي لرويترز إن هناك تحقيقات جارية.

وقال مكتب المدعي العام “نؤكد أنه تم فتح تحقيق في الثالث من أغسطس 2022 بتهمة محاولة ابتزاز من قبل عصابة جريمة منظمة. تم تكليف وحدة خاصة بالتحقيق في هذه القضية”.

وتعرض بوغبا (29 عاما) لإصابة في الركبة خلال التدريب مع يوفنتوس الشهر الماضي. وفضل اللاعب عدم الخضوع لجراحة وبدأ في تنفيذ برنامج إعادة تأهيل ليكون لائقا للمشاركة مع فرنسا في كأس العالم في قطر في نوفمبر تشرين الثاني.