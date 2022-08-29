بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 23.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 52ر7746 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر185 مليون سهم عبر 10446 صفقة نقدية بقيمة 8ر35 مليون دينار (نحو 4ر108 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 01ر9 نقطة ليبلغ مستوى 87ر5845 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 7ر142 مليون سهم عبر 5331 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 مليون دينار (نحو 7ر28 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر29 نقطة ليبلغ مستوى 85ر8656 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 35ر0 في المئة من خلال تداول 8ر42 مليون سهم عبر 5115 صفقة بقيمة 3ر26 مليون دينار (نحو 6ر79 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) أربع نقاط ليبلغ مستوى 53ر6091 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 5ر84 مليون سهم عبر 3157 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار (نحو 4ر22 مليون دولار).

وعلى صعيد المؤشر العام كانت شركات (جياد) و(السورية) و(وطنية م ب) و(يوباك) من الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) فكانت من الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (فنادق) و(المصالح ع) و(ساحل) و(ثريا) من الأكثر انخفاضا.