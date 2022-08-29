قوة الإطفاء: ثلاثة فرق تسيطر على حريق محلات لبيع الأقمشة في برج الصفاة

قوة الإطفاء: ثلاثة فرق تسيطر على حريق محلات لبيع الأقمشة في برج الصفاة

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق نشب في 3 محلات لبيع الأقمشة في برج الصفاة.

من عمليات الإطفاء

وأوضحت الادارة ان ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغ فجر اليوم الاثنين، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز المدينة والهلالي وحولي وعند الوصول الى الموقع تبين ان الحريق في دور الميزانين، هذا وقد باشرت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق وتم اخماده واقتطرت الخسائر فقط على الماديات.

من عمليات الإطفاء

هذا وقد باشرت فرق التحقيق والوقاية بعملها لمعرفة أسباب الحريق والكشف على الاشتراطات الوقائية.