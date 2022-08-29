بلدية الكويت: تحرير 91 مخالفة و18 أمر غلق لسراديب مخالفة خلال اسبوع

أعلنت بلدية الكويت تحرير 91 مخالفة وإنذارا و18 أمر غلق لسراديب مخالفة وإخلاء 12 سردابا فضلا عن عمل بلوك ل 42 قسيمة مخالفة ضمن الأسبوع الثالث للحملة التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقالت البلدية في بيان صحفي اليوم الاثنين ان الحملة شملت الكشف على السراديب المستغلة تجاريا في المباني ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية في جميع المحافظات لمنع استخدام السراديب مخازن أو محال مخالفة للوائح والنظم في لائحتي البناء وتراخيص المحلات.

وأكدت مواصلة تكثيف الفرق جولاتها الميدانية في المحافظات لتفعيل دورها الرقابي والتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها مشددة على ضرورة عدم ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص من قبلها.