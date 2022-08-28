من الحملة الأمنية

الداخلية: استمرار الحملات الأمنية على منطقتي الجليب والمهبولة وحملة مفاجئة على مناطق محافظتي حولي والفروانية

29 أغسطس، 2022
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ذكـرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه واستمرارا لحملتها الأمنية الواسعة مـن أجـل فـرض القبضة الأمنية وهيبـة القانـون وبسـط مظلة الأمن والاستقرار على مختلف مناطق البلاد ، قامت القطاعات الأمنية الميدانية وبحضور ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريـق أنور عبـد اللطيف البرجـس ، اليوم الأحد 2022/08/ 28 بحملات أمنية على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وحملة أمنية مفاجئة على مناطق محافظتي حولي والفروانية .

من الحملة الأمنية

وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين للآداب العامة . وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لفرض هيبة الدولة وضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين والتصدي لكافـة أشـكال الجريمـة ، وتدعـو الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعـدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقانون ، وتشدد على حمل الأوراق الثبوتية تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية .

من الحملة الأمنية

المصدر
وزارة الداخلية
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29 أغسطس، 2022
0 17 دقيقة واحدة

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