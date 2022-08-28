الداخلية: استمرار الحملات الأمنية على منطقتي الجليب والمهبولة وحملة مفاجئة على مناطق محافظتي حولي والفروانية
ذكـرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه واستمرارا لحملتها الأمنية الواسعة مـن أجـل فـرض القبضة الأمنية وهيبـة القانـون وبسـط مظلة الأمن والاستقرار على مختلف مناطق البلاد ، قامت القطاعات الأمنية الميدانية وبحضور ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريـق أنور عبـد اللطيف البرجـس ، اليوم الأحد 2022/08/ 28 بحملات أمنية على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وحملة أمنية مفاجئة على مناطق محافظتي حولي والفروانية .
وقد أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين على ذمة قضايا ومخالفين للآداب العامة . وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها الأمنية لفرض هيبة الدولة وضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين والتصدي لكافـة أشـكال الجريمـة ، وتدعـو الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعـدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقانون ، وتشدد على حمل الأوراق الثبوتية تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولية القانونية .