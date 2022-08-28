الدوري الفرنسي: موناكو يفرمل سان جرمان ومرسيليا يضيق الخناق

فرمل موناكو انتصارات مضيفه باريس سان جرمان بفرضه عليه التعادل 1-1 الأحد في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي شهدت فوز مرسيليا على مضيفه نيس 3-صفر وتضييق الخناق على نادي العاصمة.

ورفع سان جرمان الذي فشل في أوّل اختبار حقيقي له على أرضه في حصد النقاط الثلاث رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط متساوياً مع مرسيليا ولنس مع فارق الأهداف لصالحه، فيما يحتل موناكو المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

وغرّد سان جرمان خارج السرب منذ بداية الموسم بثلاثة انتصارات مدوية على كليرمون 5-صفر ومونبلييه 5-2 وليل 7-1، مع ثلاثي ناري البرازيلي نيمار صاحب 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة وكيليان مبابي الذي سجل 4 أهداف والأرجنتيني ليونيل ميسي مع 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وانتهت سلسلة مباريات سان جرمان في “ليغ1” التي سجل خلالها 5 أهداف عند 4 توالياً، اذ كان فاز على متز بخماسية نظيفة في ختام الموسم الماضي.

في المقابل، لم تكن بداية موناكو بنجاح نظيره اذ استهل مغامرته بفوز صعب على ستراسبورغ 2-1، قبل التعادل بعشرة لاعبين أمام رين 1-1، وثم الخسارة أمام لنس 1-4 في المرحلة الماضية.

كما لم يكن النجاح حليف نادي الإمارة في مسابقة دوري أبطال أوروبا اذ خرج أمام أيندهوفن الهولندي في الدور الثالث الحاسم من التصفيات بخسارته 3-4 في اجمالي المباراتين.

وزج كريستوف غالتييه مدرب نادي العاصمة بالبرتغالي ريناتو سانشيس أساسياً للمرة الأولى اثر غياب مواطنه فيتينيا للإيقاف، ولكنه لم يكن موفقاً ليخرجه المدرب في الدقيقة 63 ويدخل مواطنه دانيلو بيريرا.

من ناحيته، ردّ فيليب كليمون بتبديل أسلوبه مع اجراء 6 تغييرات وبدفاع خماسي، فأشرك وسام بن يدر مع الألماني كيفن فولاند في الهجوم، ليفتتح الأخير التسجيل في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من أليكسندر غولوفين، قبل ان يصاب الألماني بعد 5 دقائق ويخرج من الملعب.

ومع تأخر سان جرمان للمرة الاولى هذا الموسم، تراجع موناكو بعد الهدف ليترك المساحات أمام حامل اللقب الذي خلق الفرص أبرزها تسديدة بالقائم الايسر من ميسي من خارج المنطقة تابعها مبابي لتصطدم بالقائم الايمن بطريقة غريبة والمرمى مشرعاً أمامه (45).

ظهر سان جرمان بصورة مغايرة في الشوط الثاني، فضغط لادراك التعادل وبعد توغل داخل المنطقة وتمريرة من ميسي لنيمار سدد الأخير كرة صدها الحارس الألماني أليكسندر نوبل، ليتابعها سانشيس من خارج المنطقة بجانب القائم (59).

وأدرك سان جرمان التعادل اثر عودة الحكم بعد قرابة دقيقتين من الحادثة إلى حكم الفيديو المساعد “في آيه آر” لاحتساب ركلة جزاء للبرازيلي نيمار الذي تعرض لخطأ داخل المنطقة من التشيلي غيليرمو ماريبان، سددها النجم البرازيلي بنفسه ناجحة في الشباك (70)، في سادس أهدافه هذا الموسم.

وتتابع مسلسل تصدي القائم لتسديدات سان جرمان وكانت هذه المرة من نصيب المغربي أشرف حكيمي (75)، قبل أن ينفرد مبابي بالحارس بعد تمريرة في العمق من البرتغالي نونو منديش ويسدد كرة صدها نوبل بصدره (84)، ثم عرضية من حكيمي داخل المنطقة تابعها بطل مونديال 2018 رأسية قوية خارج الخشبات الثلاث (88).

ثنائية لسانشيس

وعاد مرسيليا بفوز مقنع على مضيفه نيس 3-صفر.

ويدين النادي المتوسطي بفوزه إلى الوافد الجديد المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيس الذي سجّل هدفين من ثلاثية فريقه (10 و42)، فيما أضاف المدافع البرتغالي نونو تافاريش الثاني (37).

وبدا نيس على ملعبه “أليانز ريفييرا” خصماً سهلاً أمام مرسيليا بإشراف المدرب الكرواتي إيغور تودور الذي قرر منح العديد من الوجوه الجديدة المزيد من الدقائق على غرار المدافع العاجي إريك بايي من مقاعد البدلاء، وإشراك الثنائي سانشيس وديميتري باييت أساسياً للمرة الأولى هذا الموسم.

وسقط ليون في فخ التعادل أمام مضيفه رينس المنقوص عددياً 1-1.

تأخر ليون بهدف الياباني جونيا إيتو (24)، قبل أن يعادل بفضل موسى ديمبيليه (86).

ولعب رينس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 إثر طرد لاعبه السنغالي ديون لوبي بعدما ارتكب خطأ على أليكساندر لاكازيت.

وافتقد ليون الرابع مع 7 نقاط لجهود لاعبه البرازيلي لوكاس باكيتا الذي يتحضر للانتقال إلى وست هام الانكليزي وفشل في خلق الفرص أمام دفاع تلقى 9 أهداف في مبارياته الثلاث الأولى ويحتل وصافة قاع الترتيب بنقطتين.

وتقدم لوريان إلى المركز الخامس مع 7 نقاط أيضاً بفوزه على كليرمون فيرون 2-1، علماً أن الفائز يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية أمام ليون بسبب سوء أرضية الملعب.

تألق البديل المصري مصطفى محمد

وقاد البديل الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت إلى فوزه الأول هذا الموسم، بتسجيله هدف التقدم وتحقيقه تمريرة حاسمة في الثالث خلال الانتصار على ضيفه تولوز 3-1.

وسجل المصري الذي وصل هذا الموسم على سبيل الاعارة من غلطة سراي التركي أول هدف له بقيمص نانت برأسية جميلة (55) بعد أن دخل مطلع الشوط الثاني ومهّد الكرة للهدف الثالث للنيجيري موزيز سايمون (61).

وتقدم الضيوف عبر المغربي زكريا أبوخلال (15) فيما عادل إيفان غيسان لأصحاب الارض (50).

وهذا الفوز الاول لنانت هذا الموسم بعد تعادلين وخسارة ليُلحق بتولوز الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء الهزيمة الاولى بعد تعادلين وفوز.

وافتتح أبوخلال النتيجة بهدف جميل عندما وصلته كرة من خلف المدافعين من الهولندي برانكو فان دين بومين سددها بيسراه قوية من زاوية ضيقة من الجهة اليسرى في المنطقة (15).

وعادل غيسان برأسية إثر عرضية من سايمون (50).

ومنح محمد (24 عامًا) الذي نزل في الدقيقة 46 التقدم لفريقه موقّعًا على أول أهدافه بقميص فريقه الجديد بعد أن رفع غيسان كرة جميلة عن الراوق الايمن تابعها المصري قوية برأسه في الشباك (55).

وساهم لاعب الزمالك السابق بالهدف الثاني بعد أن مهّد بصدره الكرة من عرضية أمام سايمون الذي تابعها من مسافة قريبة في الشباك، قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد “في ايه آر” صحة الهدف وعدم وجود تسلل على المصري (61).

وفي مباريات أخرى، سحق مونبلييه صاحب البداية السيئة مضيفه بريست 7-صفر، علما أن الاخير أنهى اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد وسطه بيار لي-ميلو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 50.

وتناوب على تسجيل أهداف مونبلييه سيبي واهي هدفين (10 و31) وفالير جيرمان (64 و84) وفايتو مواسا (5) والمهاجم التونسي وهبي الخزري (11) ونيكولا كوزا (25).

وحقق تروا فوزه الأوّل هذا الموسم على حساب ضيفه أنجيه 3-1.