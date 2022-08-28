الموقوفين

الداخلية: ضبط 12 شخص من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مادية

28 أغسطس، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالأشخاص تمكن من ضبط 12 شخص من مختلف الجنسيات لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مادية.

كما قامت إدارة مباحث محافظة الأحمدي بضبط شخص يقوم بإنتحال صفة رجال المباحث وسرقة حراس العمارات السكنية ومطلوب لخمسة قضايا.

وتمت احالتهم لجهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

المصدر
وزارة الداخلية
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28 أغسطس، 2022
0 49 أقل من دقيقة

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