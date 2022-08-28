الدوري الإنكليزي: ثنائية كاين تقود توتنهام للفوز على نوتنغهام وجيرارد تحت الضغط

سجل الهداف التاريخي الدولي هاري كاين هدفين وقاد فريقه توتنهام للفوز على مضيفه نوتنغهام فوريست 2-صفر في ختام منافسات المرحلة الرابعة التي شهدت خسارة أستون فيلا أمام وست هام 1-صفر، ما وضع مدربه ستيفن جيرارد تحت ضغوطات كبيرة بعد بداية كارثية.

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث متساوياً مع صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي حامل اللقب الفائز على كريستال بالاس 4-2 السبت وبرايتون الرابع، فيما يتصدر أرسنال الذي حقق فوزه الرابع توالياً على حساب فولهام 2-1 السبت أيضاً بالعلامة الكاملة (12).

وسجل كاين هدفي اللقاء في الدقيقتين 5 و81، كما كان بامكانه أن يرفع غلته إلى ثلاثية لكنه أهدر ركلة جزاء صدها ببراعة الحارس دين هندرسون (56).

وهي ركلة الجزاء الأولى التي يهدرها قائد توتنهام في الدوري منذ 4 أعوام إذ سدد 21 ركلة ناجحة توالياً، لكنه عوض برفع غلته من الأهداف في الدوري مع فريق واحد إلى 187 هدفاً، وإلى 200 في مسيرته في الـ”بريميرليغ” والتي شهدت إعارته إلى ميلوول وليستر وليتون أوريينت.

وحقق كاين أمام بورنموث في المرحلة الثالثة رقمًا قياسيًا في البرميرليغ (انطلق النظام الجديد في 1993)، عندما أصبح حينها الأكثر تسجيلاً مع فريق واحد رافعًا رصيده إلى 185 هدفًا، متخطيًا مهاجم مانشستر سيتي السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (184).

وافتتح كاين الذي رفع رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم التسجيل للسبيرز بعد تمريرة من السويدي ديان كولوسيفسكي خارج المنطقة ليتوغل ويسدد من الداخل أرضية خادعة يبعد 5 دقائق من صافرة البداية.

وبعد إهداره ركلة الجزاء، ضاعف كاين النتيجة لفريقه برأسية بعد تمريرة من البديل المهاجم البرازيلي ريشارليسون.

وحقق وست هام فوزه الأوّل هذا الموسم على حساب مضيفه أستون فيلا 1-صفر.

وبات مدرب فيلا أيقونة وسط ليفربول السابق ستيفن جيرارد تحت الضغوطات اذ يحتل فريقه المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط من فوز و3 هزائم، متقدماً بفارق الأهداف عن وست هام في المركز السادس عشر.

ويعاني اللاعب الدولي السابق لنيل رضى جماهير فيلا منذ رحيله عن فريق رينجرز الاسكتلندي للحلول بدلاً من دين سميث في الموسم الماضي.

وحلّ فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس على ملعب “فيلا بارك” وهو يحتل قاع الترتيب بعد خسارته في مبارياته الثلاث الأولى أمام كل من مانشستر سيتي ونوتنغهام فوريست وبرايتون من دون أن يسجل أي هدف، قبل أن ينتفض ويحقق انتصاره الأوّل بفضل الاسباني بابلو فورنالس (74).

وفرض نيوكاسل يونايتد تعادلاً قاتلاً على مضيفه لفرهامبتون 1-1.

سجل للمضيف البرتغالي روبن نيفيش (38) وعادل للضيف آلان سانت-ماكسيمين (90).

وتقدم نيوكاسل للمركز السابع بعد بداية لم يذق خلالها طعم الخسارة حيث تعادل في ثلاث مقابل فوز، في حين ما زال ولفرهامبتون وصيف القاع من دون فوز مع نقطتين فقط من تعادلين ومثلهما خسارة.