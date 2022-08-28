واشنطن تتهم موسكو بعرقلة توافق دولي حول الوضع في محطة “زابوريجيا” للطاقة النووية

اتهمت الولايات المتحدة اليوم الأحد روسيا بعرقلة توافق للآراء بشأن وثيقة ختامية في ختام المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بسبب موقف موسكو من الوضع في محطة (زابوريجيا) الأوكرانية للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية منذ أشهر.

وذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل في بيان أن روسيا “عرقلت التوافق من أجل منع اللغة التي اعترفت فقط بالمخاطر الإشعاعية الجسيمة في محطة (زابوريجيا) للطاقة النووية في أوكرانيا وهو نوع التحدي ذاته الذي دعا المؤتمر إلى معالجته”.

وشدد على أن “عدم قبول روسيا لمثل هذه اللغة في مواجهة الإجماع الدولي الساحق يؤكد حاجة الولايات المتحدة وغيرها إلى مواصلة حث روسيا على إنهاء نشاطها العسكري بالقرب من المحطة وإعادة السيطرة عليها إلى أوكرانيا”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالبا في اتصال هاتفي الخميس الماضي بإعادة روسيا السيطرة الكاملة على محطة (زابوريجيا) للطاقة النووية لأوكرانيا ودخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا اتهامات حول المسؤول عن قصف تعرضت له (زابوريجيا) وهي المحطة النووية الأكبر في أوروبا وسط مخاوف من المخاطر المحتملة لذلك.

وعقد المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من الأول إلى ال 26 من أغسطس الجاري وشهد “مفاوضات مكثفة ومثمرة” حسب الخارجية الأمريكية.