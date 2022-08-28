السفير فلاح الحجرف يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية اليمني

سفير دولة الكويت لدى اليمن يسلم نسخة من أوراق اعتماده

28 أغسطس، 2022
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سلم سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف اليوم الأحد نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت لوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحجرف أكد خلال اللقاء موقف الكويت الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وشدد على دعم دولة الكويت للجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب في اليمن.

وأعرب عن سعادته بتمثيل دولة الكويت لدى اليمن وذلك لما يحظى به اليمن من مكانة واهتمام عال من القيادة الكويتية.

من جانبه رحب بن مبارك بسفير دولة الكويت واستعرض معه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأعرب عن تمنياته للسفير الحجرف بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه بما يوثق العلاقات ويدفع بها إلى آفاق أرحب مؤكدا حرص وزارته على تقديم جميع التسهيلات اللازمة له للقيام بمهامه.

المصدر
كونا
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28 أغسطس، 2022
0 14 دقيقة واحدة

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