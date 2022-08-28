نائب رئيس مجلس الادارة في الهلال الاحمر الكويتي أنور الحساوي مع الامينة العامة للهلال الاحمر السوداني عفاف يحيى

مسؤول في الهلال الاحمر الكويتي يؤكد وقوف الكويت بجانب السودان في مواجهة كارثة السيول

28 أغسطس، 2022
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اكد نائب رئيس مجلس الادارة في الهلال الاحمر الكويتي أنور الحساوي اليوم الاحد وقوف الكويت الى جانب السودان في مواجهة كارثة الامطار والسيول التي اجتاحت البلاد في موسم الامطار 2021.

وقال الحساوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه الأمينة العامة للهلال الاحمر السوداني عفاف يحيى إن الهلال الاحمر الكويتي يعتزم توزيع مساعدات لالف أسرة سودانية في منطقة (المناقل) بولايتي (الجزيرة) و(نهر النيل) تتضمن مواد غذائية وايوائية وصحية.

واعرب عن الامل في أن تسهم المساعدات الاغاثية التي تقدر قيمتها بحوالي ربع مليون دولار امريكي في تلبية احتياجات الاسر المتضررة في السودان.

يذكر أن عدد ضحايا الامطار والسيول التي شهدها السودان خلال موسم الامطار 2021 بلغ 99 قتيلا فيما رفعت السلطات السودانية حالة الإستنفار والطوارئ لمواجهة الكارثة.

المصدر
كونا
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28 أغسطس، 2022
0 10 أقل من دقيقة

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