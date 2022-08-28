شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى من “باب الاسباط” في سابقة لم تحدث منذ 1967

شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى من “باب الاسباط” في سابقة لم تحدث منذ 1967

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اليوم الأحد إن شرطة الاحتلال سمحت لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من جهة (باب الاسباط) وذلك في سابقة لم تحدث منذ عام 1967.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه “في خطوة غير مسبوقة شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى من جهة باب الاسباط وليس فقط من باب المغاربة”.

ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى واستباحة باحاته والتي كان آخرها سماح قوات الاحتلال لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد عبر باب الاسباط في سابقة لم تحدث منذ عام 1967.

واعتبرت الوزارة ذلك عدوانا متجددا على المسجد وصلاحيات الأوقاف الإسلامية وانتهاكا للوضع القائم في الأقصى عن طريق تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه مكانيا.

يذكر ان المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة كل يوم ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتسيطر إسرائيل على مفتاح باب المغاربة منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة عام 1967.