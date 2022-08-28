جماعات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى من “باب الاسباط” في سابقة لم تحدث منذ 1967

28 أغسطس، 2022
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قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اليوم الأحد إن شرطة الاحتلال سمحت لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من جهة (باب الاسباط) وذلك في سابقة لم تحدث منذ عام 1967.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه “في خطوة غير مسبوقة شرطة الاحتلال تسمح للمستوطنين باقتحام الأقصى من جهة باب الاسباط وليس فقط من باب المغاربة”.

ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى واستباحة باحاته والتي كان آخرها سماح قوات الاحتلال لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد عبر باب الاسباط في سابقة لم تحدث منذ عام 1967.

واعتبرت الوزارة ذلك عدوانا متجددا على المسجد وصلاحيات الأوقاف الإسلامية وانتهاكا للوضع القائم في الأقصى عن طريق تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه مكانيا.

يذكر ان المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى من جهة باب المغاربة كل يوم ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتسيطر إسرائيل على مفتاح باب المغاربة منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة عام 1967.

المصدر
وكالات
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28 أغسطس، 2022
0 7 دقيقة واحدة

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