الأرصاد الجوية: فرصة لامطار خفيفة على بعض المناطق وتحسن بالرؤية الافقية تدريجيا

توقع مراقب المحطات في ادارة الارصاد الجوية ضرار العليان اليوم الاحد ان تتحسن الرؤية الافقية تدريجيا مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على بعض مناطق البلاد.

وقال العليان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان طقس اليوم غائم الى غائم جزئيا مع غبار عالق ادى الى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية مشيرا الى الامطار التي هطلت امس السبت على بعض المناطق الشمالية في الكويت كانت خفيفة الى متوسطة.

وذكر انه من المتوقع ان يكون الطقس في الايام المقبلة حارا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية مع رياح جنوبية شرقية محملة ببخار الماء ما يؤدي الى ارتفاع الرطوبة النسبية مع فرصة لتكون الضباب الخفيف اثناء مساء.

وأضاف ان درجات الحرارة العظمى تتراوح مابين 43 الى 45 درجة مئوية والصغرى تتراوح ما بين 26 الى 28 درجة مئوية.