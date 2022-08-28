الداخلية: فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمـة اعتباراً مـن صباح 29 أغسطس ولمدة 10 أيام متتالية
وفقاً لأحكام القانون رقـم ( 35 لسـنة 1962 ) فـي شـأن انتخابات أعضاء مجلس الأمـة والقوانين المعدلـة لـه.
وبناء على المرسوم رقـم ( 147 لسنة 2022 ) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشـور فـي الجريدة الرسمية ( الكويـت اليـوم ) ملحـق العـدد رقـم ( 1598 ) الصـادر يـوم الأحد الموافق 2022/08/28.
يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمـة اعتباراً مـن صـبـاح يـوم الاثنين الموافـق 2022/08/29 ولمـدة ( 10 أيام متتالية ) ويستمر حتى نهايـة الـدوام الرسمي ليـوم الاربعـاء الموافـق 2022/09/07.
ويسر وزارة الداخلية أن توجـه عنايـة كل من يريد الترشيح لعضوية مجلـس الأمـة – مـن الناخبيـن الكـرام — مراعـاة التـالي:
أولا : شروط الترشيح : يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
- أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
- ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة مـا لـم يكـن قد رد إليه اعتباره ، كما يحرم من الانتخاب كـل مـن أديـن بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:
أ – الذات الإلهية ب – الأنبياء ج – الذات الأميرية (م 2 / انتخابات)
ثانياً : كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:
- يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية ( ب ) مقابل الجمعية ، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي لهـذا الغرض مصطحبـا معـه شـهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصليـة وعـدد ( 2 ) صـورة شخصية.
- يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
- يدفـع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليـه فـي المـادة ( 21 ) مـن القانون رقـم ( 35 لسنة 1962 ) فـي شـأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وقـدره خمسـون دينـاراً عـن طـريـق الكي نت ( KNET ) أو نقداً ويحصل على إيصال بالسداد.
- يتوجـه طـالـب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتـح بـاب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه ، وإن لـم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً .
ثالثاً : كيفية التنازل عن الترشيح :
للمرشح الحـق فـي التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابـة إلـى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها ، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقـل.
رابعاً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات الآتية :
1 – متولـو الوظائف العامة لا يجوز لـهـم ابتداء من اليـوم التالي لقـفـل بـاب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص مـن اختصاصات وظيفتهـم .
2 – الوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهـم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم .
3 – رؤسـاء لجـان قـيـد الناخبيـن أو أعضائهـا أو أقربائهـم مـن الدرجـة الأولـى لا يجوز لهـم ترشيح أنفسهم فـي دوائـر عمـل هـذه اللجـان مـا لـم يكـونـوا قـد تنحـوا عـن الاشتراك فـي أعمالهـا .
فعليـه يجـب مراعاة أحكام المادة ( 23 ) مـن القانـون رقـم ( 35 لسنة 1962 ) فـي شـأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة ( 3/13 ) من القانون رقـم ( 53 لسنة 2001 ) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .
خامساً : إذا كان مـن يـريـد ترشيح نفسـه مـن رجال الجيش أو الشرطة ، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح . “