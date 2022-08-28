الداخلية: فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمـة اعتباراً مـن صباح 29 أغسطس ولمدة 10 أيام متتالية

وفقاً لأحكام القانون رقـم ( 35 لسـنة 1962 ) فـي شـأن انتخابات أعضاء مجلس الأمـة والقوانين المعدلـة لـه.

وبناء على المرسوم رقـم ( 147 لسنة 2022 ) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشـور فـي الجريدة الرسمية ( الكويـت اليـوم ) ملحـق العـدد رقـم ( 1598 ) الصـادر يـوم الأحد الموافق 2022/08/28.

يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمـة اعتباراً مـن صـبـاح يـوم الاثنين الموافـق 2022/08/29 ولمـدة ( 10 أيام متتالية ) ويستمر حتى نهايـة الـدوام الرسمي ليـوم الاربعـاء الموافـق 2022/09/07.

ويسر وزارة الداخلية أن توجـه عنايـة كل من يريد الترشيح لعضوية مجلـس الأمـة – مـن الناخبيـن الكـرام — مراعـاة التـالي:

أولا : شروط الترشيح : يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون. أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب. ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة مـا لـم يكـن قد رد إليه اعتباره ، كما يحرم من الانتخاب كـل مـن أديـن بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:

أ – الذات الإلهية ب – الأنبياء ج – الذات الأميرية (م 2 / انتخابات)

ثانياً : كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:

يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية ( ب ) مقابل الجمعية ، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي لهـذا الغرض مصطحبـا معـه شـهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصليـة وعـدد ( 2 ) صـورة شخصية. يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه. يدفـع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليـه فـي المـادة ( 21 ) مـن القانون رقـم ( 35 لسنة 1962 ) فـي شـأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وقـدره خمسـون دينـاراً عـن طـريـق الكي نت ( KNET ) أو نقداً ويحصل على إيصال بالسداد. يتوجـه طـالـب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتـح بـاب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه ، وإن لـم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً .

ثالثاً : كيفية التنازل عن الترشيح :

للمرشح الحـق فـي التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابـة إلـى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها ، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقـل.

رابعاً : إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات الآتية :

1 – متولـو الوظائف العامة لا يجوز لـهـم ابتداء من اليـوم التالي لقـفـل بـاب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص مـن اختصاصات وظيفتهـم .

2 – الوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهـم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم .

3 – رؤسـاء لجـان قـيـد الناخبيـن أو أعضائهـا أو أقربائهـم مـن الدرجـة الأولـى لا يجوز لهـم ترشيح أنفسهم فـي دوائـر عمـل هـذه اللجـان مـا لـم يكـونـوا قـد تنحـوا عـن الاشتراك فـي أعمالهـا .

فعليـه يجـب مراعاة أحكام المادة ( 23 ) مـن القانـون رقـم ( 35 لسنة 1962 ) فـي شـأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة ( 3/13 ) من القانون رقـم ( 53 لسنة 2001 ) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .

خامساً : إذا كان مـن يـريـد ترشيح نفسـه مـن رجال الجيش أو الشرطة ، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح . “